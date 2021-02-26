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Дава ответил на вопрос об избиении Бузовой
Фото: instagram/dava_m

Дава ответил на вопрос об избиении Бузовой

Ксения Монахова

Звезды

Почти месяц назад рассталась одна из самых нашумевших пар российского шоу-бизнеса — Ольга Бузова и Давид Манукян. После размолвки телеведущая обвинила экс-бойфренда в изменах и рукоприкладстве. Однако лишь недавно Дава перестал молчать и ответил на самый часто задаваемый вопрос поклонников об избиении Бузовой.

В прямом эфире в своем блоге он признался, что события в личной жизни разочаровывают его в любви в целом. Блогер был удивлен, что кто-то поверил в информацию о рукоприкладстве в отношении бывшей возлюбленной.

— Неужели остались еще те, кто в это верит? — заявил Давид.

На сегодняшний день известный блогер находится на лечении в клинике. Там Дава восстанавливается после операции. Он не рассказал о настоящей причине госпитализации, однако уточнил, что процедура плановая и поводов для беспокойства нет.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

Читайте также: Дава с перебинтованной головой рассказал о перенесенной операции

Ольга Бузовазвездные скандалыДавид Манукян
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