Водитель иномарки преследовал москвича и угрожал ему пистолетом в центре столицы

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Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

Водитель иномарки преследовал москвича, угрожая ему пистолетом в центре столицы. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что житель столицы на Шмитовском проезде заметил, что его преследуют.

— Поступило обращение гражданина 1990 года рождения, о том, что он передвигается на автомашине «Шкода «Суперб», а неизвестный на «Ауди А6», преследует его, угрожает предметом похожим на пистолет, — пояснили в ведомстве.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель иномарки не причинил заявителю материальный ущерб и скрылся.

По факту обращения москвича проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

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