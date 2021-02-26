Обвиняемого в хищении денег сноубордистки Чаадаевой врача задержали в Испании

Фото: instagram.com/chaadaeva_maria

В Испании полиция задержала врача Евгения Блюма, которого обвинили в хищении денег сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг реабилитации. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу, 26 февраля.

Она отметила, что врач воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки. Чаадаева получила травму позвоночника на соревнованиях в 2014 году и перестала ходить. Блюм убедил ее заключить контракт стоимостью более 29 миллионов рублей по оказанию реабилитационных услуг. Однако терапия не помогла.

Врача объявили в розыск и заочно арестовали.

— По сообщению НЦБ Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства, — сообщила Светлана Петренко.

Мария Чаадаева получила перелом позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи. Спортсменка перенесла две операции. С 2016 года она лечилась в клинике Блюма в Испании. Занятия не привели к обещанному восстановлению, и сноубордистка обратилась в суд.

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