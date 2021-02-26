Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Обвиняемого в хищении денег сноубордистки Чаадаевой врача задержали в Испании
Фото: instagram.com/chaadaeva_maria

Обвиняемого в хищении денег сноубордистки Чаадаевой врача задержали в Испании

Виктория Родимкина

Происшествия

В Испании полиция задержала врача Евгения Блюма, которого обвинили в хищении денег сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг реабилитации. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в пятницу, 26 февраля.

Она отметила, что врач воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки. Чаадаева получила травму позвоночника на соревнованиях в 2014 году и перестала ходить. Блюм убедил ее заключить контракт стоимостью более 29 миллионов рублей по оказанию реабилитационных услуг. Однако терапия не помогла.

Врача объявили в розыск и заочно арестовали.

— По сообщению НЦБ Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства, — сообщила Светлана Петренко.

Мария Чаадаева получила перелом позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи. Спортсменка перенесла две операции. С 2016 года она лечилась в клинике Блюма в Испании. Занятия не привели к обещанному восстановлению, и сноубордистка обратилась в суд.

Читайте также: Пресненский суд Москвы заочно арестовал владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

врачроссийские сноубордисткиИспания
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте