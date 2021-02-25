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Пресненский суд Москвы заочно арестовал владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба»
Фото: facebook.com/beloyvan

Пресненский суд Москвы заочно арестовал владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Зоологическая улица, 20 Карта всех событий

Пресненский районный суд столицы заочно арестовал основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что фигуранта объявили в международный розыск.

СПРАВКА «ВМ»

Юрий Белойван проходил по восьми преступлениям, предусмотренным статьей «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По версии следствия, ресторатор с января 2011-го по март 2014 года скрывал свои реальные доходы и сведения о величине налога на прибыль и на добавленную стоимость. В СК сообщали, что бизнесмен привлекал к махинациям «ночных кассиров», которые через особое программное обеспечение удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общепита наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы назначил Белойвану два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.

В ноябре прошлого года Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО «Матросская тишина» освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, мужчина после освобождения из-под стражи скрылся.

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