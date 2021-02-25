Пресненский суд Москвы заочно арестовал владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба»

Фото: facebook.com/beloyvan

Россия, Москва, Зоологическая улица, 20 Карта всех событий

Пресненский районный суд столицы заочно арестовал основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что фигуранта объявили в международный розыск.

СПРАВКА «ВМ»

Юрий Белойван проходил по восьми преступлениям, предусмотренным статьей «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По версии следствия, ресторатор с января 2011-го по март 2014 года скрывал свои реальные доходы и сведения о величине налога на прибыль и на добавленную стоимость. В СК сообщали, что бизнесмен привлекал к махинациям «ночных кассиров», которые через особое программное обеспечение удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общепита наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы назначил Белойвану два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца.

В ноябре прошлого года Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО «Матросская тишина» освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, мужчина после освобождения из-под стражи скрылся.

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