Несколько трамваев задерживаются на Чистопрудном бульваре по техническим причинам
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий
Ряд трамваев задерживается на Чистопрудном бульваре по техническим причинам. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что маршруты трамваев № А, 3, 39 временно изменены.
Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями расписания.
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