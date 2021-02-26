Фото: Антон Гердо/Вечерняя Москва

Ряд электричек задерживается на участке Тверь - Москва по техническим причинам. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Время задержки составляет от 7 до 45 минут. Специалисты делают все возможное для ввода составов в график.

Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на станциях и в электричках.

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