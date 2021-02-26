СМИ: США задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по Сирии

Фото: structure.mil.ru

Соединенные Штаты Америки задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Уточняется, что удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которые Америка считает «перевалочным пунктом» для переброски военных в Ирак. Американские военнослужащие полагали, что там находятся несколько человек.

Источников газеты The New York Times сообщил, что несколько участников указанных формирований были убиты при авиаударе. Официальных подтверждений этому нет.

В Пентагоне пояснили, что удары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена. В пресс-службе добавили, что атакой были разрушены несколько объектов, расположенных на КПП, которые используют участники запрещенных группировок.

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