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Пентагон назвал Россию угрозой для существования США и их союзников в Европе
Фото: Pixabay / David Mark

Пентагон назвал Россию угрозой для существования США и их союзников в Европе

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Пентагоне назвали Россию угрозой для существования Соединенных Штатов Америки и их союзников в Европе. Об этом заявил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс в четверг, 25 февраля.

По его мнению, Россия и Китай продолжают «милитаризацию Арктики» и хотят создать экономический плацдарм для регионального влияния.

Уолтерс заявил, что Москва, несмотря на введенные в отношении нее экономические ограничения, остается угрозой для существования Америки и ее европейских союзников.

— Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой, — пояснил глава Европейского командования ВС США.

Генерал добавил, что Россия старается разделить и ослабить партнеров и союзников США, сообщает ТАСС.

Ранее посол РФ в США заявил, что Америка, скорее всего, продолжит давить на Россию.

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