Посол РФ заявил, что США продолжат давить на Россию

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «RT на русском»

Соединенные Штаты Америки скорее всего продолжат давление на Россию. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Я внимательно послушал вчера и не один раз речь господина Байдена. Удовольствия я не получил. Потому что Россия была показана как страна-противник, как враг, зачем-то в речи появилось упоминание нашего президента. Абсолютно, считаю, ненужным и неуместным, — рассказал посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов отметил, что видит: в ближайшее время в отношении России будет продолжаться давление от Америки.

Ранее США предложили ввести санкции по проекту «Северный поток — 2» в отношении двух российских компаний.

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