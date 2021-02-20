США предложили ввести санкции по «Северному потоку — 2» против двух компании из РФ

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Администрация Соединенных Штатов представила доклад Конгрессу о санкциях по «Северному потоку — 2». В нем указаны только две компании из России, которые уже находятся в санкционном списке. Об этом сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш.

— Я глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента о деятельности «Северного потока — 2» и его решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, участвующих в этом строительстве, — сказано в его заявлении.

Риш отметил, что компании, которые не охвачены докладом Госдепа, в настоящее время активно поддерживают строительство «Северного потока — 2».

Агентство Bloomberg сообщило, что в своем докладе, представленном Конгрессу, администрация США перечислила в списке для возможных санкций российское судно «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют санкции, введенные при бывшем президенте Дональде Трампе.

Отмечается, что в докладе нет немецких или других европейских организаций, передает Интерфакс.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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