Байден снял введенные Трампом ограничения на въезд в США

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Президент США Джозеф Байден отменил ограничения на въезд в страну ряда категорий граждан, которые ввел его предшественник Дональд Трамп. Соответствующий документ подписан в четверг, 25 февраля.

Ограничения были введены в апреле 2020 года в отношении «иммигрантов, представляющих риск для рынка труда в США в ходе экономического восстановления от последствий вспышки коронавируса».

В документе за подписью Байдена отмечается, что данная мера не только не соответствовала интересам Соединенных Штатов, но и наносила им вред. С такой мотивировкой прежнее решение Трампа отменено, сообщает ТАСС.

Ранее Байден обвинил Россию в попытках ослабить НАТО. По его словам, Кремлю «легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом».

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