Получать лекарства с помощью QR-кода быстрее и удобнее

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В аптеках, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, а также в ряде коммерческих аптечных сетей, с февраля появилась возможность получать как льготные, так и приобретаемые за полную стоимость препараты без предъявления рецепта с помощью QR-кода, предъявив его на экране мобильного устройства.

Всего по городу электронные рецепты принимают в более чем 1,5 тысячи аптек и аптечных пунктов. В настоящее время к данному проекту подключаются аптечные сети «Ригла», «36,6», «Горздрав», «Будь Здоров» и «Живика». Выписывают такие электронные рецепты на данный момент только в поликлиниках Департамента здравоохранения Москвы. Однако в дальнейшем эта возможность появится и у врачей коммерческих, ведомственных и федеральных больниц и поликлиниках, расположенных в Москве.

— Безусловно, эта дополнительная возможность сделала более удобным получение нужных лекарств и для пациентов, и для нас, как сотрудников аптеки. Бывают случаи, когда человек приходит за тем или иным препаратом и уже потом обнаруживает, что забыл рецепт. А это и потеря времени, и испорченное настроение. Да и лекарства ведь приобретают потому, что они нужны конкретному больному именно сейчас, а не через день. Так что наличие QR-кода, который можно открыть в смартфоне, избавляет от таких проблем, — отметила Наталья Ерина, провизор-технолог аптечного пункта 23-2 Центра лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы.

Получить лекарства бесплатно или с 50-процентной скидкой по льготному рецепту пациенты могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети «Аптеки столицы», подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы. Приобрести лекарства по рецептам за полную стоимость можно также в сети «Аптеки столицы» и коммерческих аптеках.

Заведующая аптечным пунктом 20-1 Центра лекарственного обеспечения Елена Емельянова считает, что электронные рецепты — очень удобная функция, позволяющая экономить время и быстрее обслуживать посетителей.

— К тому же она, если так можно выразиться, отвечает веяниям времени: сейчас используется много электронных сервисов во всех сферах жизни, в том числе и облегчающих процесс получения нужных лекарств. Так что эта возможность наверняка будет востребована. К тому же электронный рецепт нельзя испортить или потерять, его легко восстановить при необходимости. Так что проблем с получением препаратов будет гораздо меньше, — сказал специалист.

Такого же мнения придерживается и заведующий аптекой 3 Центра лекарственного обеспечения Леся Буслаева. По ее мнению, возможность использовать QR-код является логичным продолжением развития электронных сервисов в нашей области.

— В конце концов, если есть электронный документ с электронной подписью врача, который его выписал, то вполне логично снабдить такой документ и соответствующим кодом. К тому же такая возможность позволяет снизить риск использования рецепта не теми людьми, которым был выписан тот или иной препарат. И еще что важно подчеркнуть: стало удобнее работать с отчетностью и документооборотом, процесс стал гораздо быстрее, — добавила она.

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