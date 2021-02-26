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Завершилось строительство апарт-отеля в составе ТПУ «Ботанический сад»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завершилось строительство апарт-отеля в составе ТПУ «Ботанический сад»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район СвибловоКарта всех событий

В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ботанический сад» построили апарт-отель. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу, 26 февраля.

Уточняется, что здание было возведено в соответствии с требованиями проектной документации. В ближайшее время будут выданы документы на ввод объекта в эксплуатацию.

По данным пресс-службы, в 25-этажное здание площадью 51,2 тысячи квадратных метров входят апартаменты. На первых этажах откроются магазины, фитнес-центры, офисы.

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