Завершилось строительство апарт-отеля в составе ТПУ «Ботанический сад»
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район СвибловоКарта всех событий
Уточняется, что здание было возведено в соответствии с требованиями проектной документации. В ближайшее время будут выданы документы на ввод объекта в эксплуатацию.
По данным пресс-службы, в 25-этажное здание площадью 51,2 тысячи квадратных метров входят апартаменты. На первых этажах откроются магазины, фитнес-центры, офисы.
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