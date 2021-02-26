Административно-офисный центр появится в Южном Бутове
Россия, Москва, Бартеневская улицаКарта всех событий
В столичном районе Южное Бутово планируют построить административно-офисный центр площадью более 6,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста в пятницу, 26 февраля.
Центр будет возведен по адресу улица Бартеневская, владение 23.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что участок под строительство в будущем будет реализован на торгах. На данный момент участок свободен от застройки, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в Москве выставили на торги два помещения для аренды.
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