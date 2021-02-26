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Два помещения в Москве выставили на торги
Фото: instagram.com/mos_tender

Два помещения в Москве выставили на торги

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 17/2 Карта всех событий

Два помещения в Москве площадью почти по тысяче квадратных метров каждое выставлены на торги. Об этом рассказали в Центре управления городским имуществом столицы.

Как рассказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев, оба лота весьма привлекательны. Первый объект находится на улице Зои и Александра Космодемьянских в доме 17/2. Его площадь составляет 917,9 квадратных метра, начальная цена лота — 58,3 миллиона рублей.

Окунев отметил, что благодаря хорошей проходимости в данном помещении можно смело открывать детский магазин, фитнес-клуб или арт-мастерские. Также помещение подойдет под склад или офис.

Второе помещение площадью 876,1 квадратных метра находится по адресу Даниловская набережная, дом 2, корпус 3. Начальная цена — 36,1 миллиона рублей.

Дата окончания приема заявок — 18 марта. Торги будут проведены 23 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что один из павильонов ВДНХ сдадут в аренду на торгах.

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