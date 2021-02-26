Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Должна рассчитывать на свои силы»: Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги
Фото: instagram.com/borodylia

«Должна рассчитывать на свои силы»: Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги

Ксения Монахова

Звезды

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что женщины должны рассчитывать только на себя. Также она предложила рожать только тем, у кого на детей хватит денег.

— Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить, — написала Бородина в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, не стоит полагаться на мужчин. Поэтому теледива считает, что женщина должна рожать столько детей, сколько сможет содержать самостоятельно.

— Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт, — подчеркнула телеведущая.

Пост Бородиной спровоцировал настоящий скандал. Подписчики блогера разделились на два лагеря: кто-то поддержал каждое слово звезды, однако многие стали оскорблять ее и писать гневные комментарии.

«Зачем в голову закладывать эту установка. Глупость...»; «Спасибо за «ценный» совет. Еще немного и начнет аборты продвигать»; «Зачем тогда семья если рассчитывать только на себя?»; «Согласна. Нужно всегда рассчитывать только на свои силы. Ни на кого не надеяться, развиваться. А если рядом будет мужчина, который будет помогать и поддерживать в развитии, будет только плюс», «Может быть вы и правы, но зачем так расхолаживать мужчин? Ребенок — это ответственность двоих!» — написали фолловеры.

Читайте также: «Худеть и срочно!»: подписчики раскритиковали располневшую Викторию Боню

звездабеременность и родыКсения Бородина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте