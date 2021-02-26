«Должна рассчитывать на свои силы»: Бородина призвала женщин рожать, когда у них есть деньги

Фото: instagram.com/borodylia

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что женщины должны рассчитывать только на себя. Также она предложила рожать только тем, у кого на детей хватит денег.

— Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить, — написала Бородина в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, не стоит полагаться на мужчин. Поэтому теледива считает, что женщина должна рожать столько детей, сколько сможет содержать самостоятельно.

— Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт, — подчеркнула телеведущая.

Пост Бородиной спровоцировал настоящий скандал. Подписчики блогера разделились на два лагеря: кто-то поддержал каждое слово звезды, однако многие стали оскорблять ее и писать гневные комментарии.

«Зачем в голову закладывать эту установка. Глупость...»; «Спасибо за «ценный» совет. Еще немного и начнет аборты продвигать»; «Зачем тогда семья если рассчитывать только на себя?»; «Согласна. Нужно всегда рассчитывать только на свои силы. Ни на кого не надеяться, развиваться. А если рядом будет мужчина, который будет помогать и поддерживать в развитии, будет только плюс», «Может быть вы и правы, но зачем так расхолаживать мужчин? Ребенок — это ответственность двоих!» — написали фолловеры.

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