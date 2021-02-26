«Худеть и срочно!»: подписчики раскритиковали Боню за набранный вес

Фото: instagram/victoriabonya

Известный блогер и светская львица Виктория Боня призналась, что за год поправилась почти на 10 килограммов. Кадры с новой съемки, на которых видны изменения ее фигуры, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На видео блогер позирует в зеленом костюме с принтом, похожим на шкуру змеи.

— Еле отрастила щечки. За год плюс девять килограммов, — рассказала Боня под одним из комментариев к своему посту.

Многие поклонники не оценили необычный образ светской львицы. Некоторые отметили, что Виктории Боне необходимо вернуться в форму и начать худеть.

«Ужас, растолстела»; «Образ ужасен, если честно»; «Худеть и срочно!»; «Неимоверно большая на этом видео», — написали в комментариях.

Однако нашлись и те, кто заступился за блогера.

«Образ роскошный!»; «Невероятно красивая»; «Викуся, ты такая хорошенькая с щечками. Как будто булочка ароматная французская», — заявили фанаты.

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