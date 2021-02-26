Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Производство молока буйволов запустят в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Производство молока буйволов запустят в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Московская область находится среди лидеров разных сельскохозяйственных рейтингов и не собирается останавливаться на достигнутом. Региональные власти привлекают инвесторов, развивающих новые направления. К примеру, скоро в Подмосковье появятся буйволы, начнется производство их молока. Такую информацию телеканалу «360» предоставил губернатор Андрей Воробьев.

— Мы растем по производству молока. Конечно, все, что связано с закрытыми грунтами, теплицами, тоже имеет у нас очень серьезный прогресс. Мы находимся в тройке лидеров в стране по производству овощей. У нас ведутся фруктовые проекты — клубника и другие ягоды, — отметил Андрей Воробьев.

При этом он уточнил, что, несмотря на мощное собственное производство, в области можно приобрести и зарубежные продукты. Помимо выращивания овощей, фруктов и растений на корм для животных, в Подмосковье развивают и другие сельскохозяйственные отрасли. Одна из них считается необычной — это производство молока буйволов.

— Мы активно стимулируем переработку сыра, как в фермерских малых хозяйствах, так и на крупных заводах. В ближайшие три года выйдем, думаю, на первое место по производству сыров. Это за собой влечет огромное потребление молока, что очевидно. Вот сейчас у нас пришли новые инвесторы — буйволов хотят завозить сюда, чтобы тоже получать молоко, — пояснил губернатор.

Он также подчеркнул, что подмосковные власти стремятся создавать различные программы для поддержки профессионалов и их производств.

Читайте также: Врач рассказала о неожиданных последствиях употребления взрослыми людьми молочных продуктов

Андрей Воробьевнатуральное молокоМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте