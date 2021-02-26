Производство молока буйволов запустят в Подмосковье

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Московская область находится среди лидеров разных сельскохозяйственных рейтингов и не собирается останавливаться на достигнутом. Региональные власти привлекают инвесторов, развивающих новые направления. К примеру, скоро в Подмосковье появятся буйволы, начнется производство их молока. Такую информацию телеканалу «360» предоставил губернатор Андрей Воробьев.

— Мы растем по производству молока. Конечно, все, что связано с закрытыми грунтами, теплицами, тоже имеет у нас очень серьезный прогресс. Мы находимся в тройке лидеров в стране по производству овощей. У нас ведутся фруктовые проекты — клубника и другие ягоды, — отметил Андрей Воробьев.

При этом он уточнил, что, несмотря на мощное собственное производство, в области можно приобрести и зарубежные продукты. Помимо выращивания овощей, фруктов и растений на корм для животных, в Подмосковье развивают и другие сельскохозяйственные отрасли. Одна из них считается необычной — это производство молока буйволов.

— Мы активно стимулируем переработку сыра, как в фермерских малых хозяйствах, так и на крупных заводах. В ближайшие три года выйдем, думаю, на первое место по производству сыров. Это за собой влечет огромное потребление молока, что очевидно. Вот сейчас у нас пришли новые инвесторы — буйволов хотят завозить сюда, чтобы тоже получать молоко, — пояснил губернатор.

Он также подчеркнул, что подмосковные власти стремятся создавать различные программы для поддержки профессионалов и их производств.

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