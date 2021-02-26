Врач рассказала о неожиданных последствиях употребления взрослыми людьми молочных продуктов

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Многие люди с возрастом испытывают проблемы с усваиванием молочных продуктов. Это часто проявляется у людей с лактазной недостаточностью. Об этом в пятницу, 25 февраля, рассказала врач-терапевт городской клинической больницы №17, член Российского общества терапевтов Зухра Алиева.

— Большое количество взрослых людей не могут употреблять молочные продукты «безнаказанно». Подобный неприятный сюрприз для человека, который еще какое-то время назад свободно пил свежее молоко, оказывается не патологией, а абсолютной нормой. Все дело в лактазной недостаточности, то есть в потере организмом способности всецело перерабатывать молочный сахар. При этом выражается эта патология по-разному и последствия имеет самые неожиданные, — пояснила специалист.

Врач рассказала, что в трехлетнем возрасте интенсивность работы фермента лактазы, расщепляющего лактозу, идет на убыль. И большая его часть остается невостребованной.

— Для лактазной недостаточности характерно развитие кишечных симптомов после приема молока и молочных продуктов: метеоризм, боли и урчание в животе, диарея, вздутие живота. Возможна тошнота, проблемы со стулом, — рассказала Зухра Алиева.

Она подчеркнула, что эта болезнь для организма не представляет опасности. Но если не лечиться и не соблюдать диету, может возникнуть дисбактериоз, стабильное несварение желудка, постоянная отрыжка и периодически повторяющиеся приступы боли.

Врач добавила, что на сегодняшний день исследования, которые подтверждают влияние молочных продуктов на состояние кожи, неоднозначны, сообщает агентство «Москва».

— Существует ряд факторов, из-за которых сложно оценить связь питания и состояния кожи. К примеру, люди, которые пьют много молока, могут потреблять меньше клетчатки и больше сахара, и именно это негативно сказывается на их здоровье и внешнем виде. Поэтому важно в индивидуальном порядке определить, чем вызвано плохое состояние кожи, — добавила врач.

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