Новый торговый центр построят на Пятницком шоссе

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 53 Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект торгового центра на Пятницком шоссе. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил главных архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, главным цветом оформления станут два тона дерева со светлыми акцентами.

— Авторы предложили функциональный дизайн: основной объем здания будет облицован стальными панелями платиновых оттенков, со светлыми лентами, служащими визуальными акцентами. Боковые фасады в свою очередь будут выделяться геометричными выступами, — рассказал Кузнецов.

Он также добавил, что торговый центр будет располагаться по адресу Пятницкое шоссе, дом 53. Его площадь составит примерно 12 тысяч квадратных метров. Для посетителей комплекса оборудуют паркинг.

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