Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый торговый центр построят на Пятницком шоссе
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новый торговый центр построят на Пятницком шоссе

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 53 Карта всех событий

Москомархитектура одобрила проект торгового центра на Пятницком шоссе. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил главных архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, главным цветом оформления станут два тона дерева со светлыми акцентами.

— Авторы предложили функциональный дизайн: основной объем здания будет облицован стальными панелями платиновых оттенков, со светлыми лентами, служащими визуальными акцентами. Боковые фасады в свою очередь будут выделяться геометричными выступами, — рассказал Кузнецов.

Он также добавил, что торговый центр будет располагаться по адресу Пятницкое шоссе, дом 53. Его площадь составит примерно 12 тысяч квадратных метров. Для посетителей комплекса оборудуют паркинг.

Читайте также: Завершилось строительство апарт-отеля в составе ТПУ «Ботанический сад»

Москвастроительствоторговый центр
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте