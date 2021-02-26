Музеи и парки столицы подготовили для москвичей культурные мероприятия в выходные

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Россия, Москва, Таганский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Московские музеи, парки, библиотеки и культурные центры подготовили для горожан увлекательную онлайн- и офлайн-программу на эти выходные. Москвичи смогут посетить концерты классической и народной музыки, выставку, посвященную Александру Солженицыну, а также концерт ко дню рождения Антонио Вивальди и уроки танцев.

Так, концерты запланированы на 28 февраля в Государственном музее А. С. Пушкина. Первый — музыкально-поэтический вечер «Глаза в глаза, из уст в уста…». В программе поучаствуют звезды Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Второй концерт посвящен фортепианной музыке. Там выступит лауреат международных конкурсов Константин Алексеев.

Музей-усадьба «Кусково» организует эксклюзивный музыкально-познавательный вечер, посвященный Антонио Вивальди, а в Таганском парке пройдет спектакль «Битва за Мосул» — о мистическом влиянии на жизнь человека.

Воронцовский парк подготовил для горожан экскурсию «Один день из жизни помещика». Гид расскажет о том, как проходил день хозяина усадьбы и как был устроен его быт.

Сотрудники Сада имени Баумана вместе с языковой школой проведут курс обучающих видео по итальянскому языку. Курс посвящен сложным идиомам. Занятие начнется 27 февраля в 17:00 на страницах сада в социальных сетях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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