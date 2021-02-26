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Число регистраций новостроек в Москве увеличилось на 14,5 процента в январе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Число регистраций новостроек в Москве увеличилось на 14,5 процента в январе

Юлия Ямпольская

Город

Управлением столичного Росреестра в январе 2021 года было зарегистрировано 7 583 договора участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости, что на 14,5 процента больше аналогичного периода 2020 года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что по сравнению с декабрем минувшего года показатель января снизился на 49 процентов.

По словам руководителя столичного Росреестра Игоря Майданова, то, что первый месяц текущего года уступает декабрю по количеству сделок на первичном рынке недвижимости, является тенденцией.

— В случае с общим числом регистраций ДДУ (жилой и нежилой сегменты) на протяжении последних пяти лет средний показатель снижения составляет 40 процентов. К тому же можно провести аналогию с периодом конца 2018 – начала 2019 годов, когда покупатели реализовывали отложенный спрос на недвижимость в преддверии грядущих изменений в законодательстве, о чем свидетельствовали рекордно высокие показатели регистрации прав, — уточнил глава ведомства.

На данный момент ситуация еще подкрепляется ожиданием дальнейших действий банков: как долго будут сохраняться ипотечные программы по льготным ставкам или же проценты по кредитам изменятся, заключил Майданов.

Читайте также: Число оформленных в январе 2021 года ипотек снизилось на 6 процентов в Москве

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