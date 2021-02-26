Появилось видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС / Нижегородская область

В Сети опубликовали видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже многоэтажки в Нижнем Новгороде, который произошел утром в пятницу, 26 февраля.

На кадрах видны обломки дома, часть из них отлетела в сторону припаркованных рядом автомобилей. На месте случившегося проводят работу сотрудники МЧС.

В пресс-службе МЧС России по Нижегородской области сообщили, что площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания.

Живущая в доме женщина рассказала, что «взорвался суши-бар». На месте проводят эвакуацию жильцов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Информации о пострадавших пока не поступало.

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