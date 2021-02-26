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Брежнева резко ответила подписчику после оскорбления в адрес Меладзе
Фото: instagram.com/ververa

Брежнева резко ответила подписчику после оскорбления в адрес Меладзе

Ксения Монахова

Звезды

Российская певица Вера Брежнева резко ответила пользователю Сети после того, как тот назвал ее супруга Константина Меладзе «стариком».

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала кадры с очередного выступления. Она призналась, что гордится проделанной работой. Однако не все поклонники оценили ее труды. Многие стали упрекать артистку в том, что композиция, которую она представила на видео, уже далеко не новая. Фолловеры признались, что устали от старых песен и хотят услышать что-то новенькое.

Один из подписчиков перефразировал текст композиции.

— Жила была девушка золотистые косы, жила была со стариком… — написал пользователь Сети.

Вере Брежневой не понравилось завуалированное оскорбление ее супруга Константина Меладзе.

— Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело? — ответила обидчику звезда, добавив, что такие комментарии позволяют себе либо «зрелые женщины», либо «одинокие мужчины».

Подписчики были удивлены, что Брежнева начала отвечать на многие комментарии. Певица подтвердила это и подчеркнула, что обладает хорошим чувством юмора, которое некоторые могут воспринимать резко.

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звездынегативВера Брежнева
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