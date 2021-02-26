Девушка пострадала при взрыве газа на цокольном этаже дома в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС / Нижегородская область

В результате взрыва газовоздушной смеси на цокольном этаже многоэтажного дома в Нижнем Новгороде пострадала девушка. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области в пятницу, 26 февраля.

Уточняется, что взрыв с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре.

По предварительной информации, двухэтажное строение оказалось разрушено в результате случившегося. Пострадала одна девушка, ей оказывают помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент на месте работают спасатели. Они разбирают обрушившиеся конструкции и ликвидируют очаги возгорания, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания.

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