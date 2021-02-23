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Утечку газа на газопроводе в Оренбургской области ликвидировали
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Утечку газа на газопроводе в Оренбургской области ликвидировали

Никита Абрамов

Происшествия

Утечку газа на магистральном трубопроводе в Оренбургской области ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что газ пустили по запасному пути.

Ранее сообщалось о взрыве в результате прорыва газа на магистральном трубопроводе в Оренбургской области. Из-за аварии был прекращен транзит газа в Казахстан.

Читайте также: Два человека пострадали в аварии на юго-западе Москвы

Оренбургская областьвзрыв газаликвидация
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