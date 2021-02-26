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Южная рокада в Москве готова более чем на 50 процентов
Фото: vk / Сергей Собянин

Южная рокада в Москве готова более чем на 50 процентов

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Южная рокада Карта всех событий

Работы по строительству дорог и транспортных сооружений в составе Южной рокады завершены более чем на 50 процентов. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект строительства разбит на девять участков. На данный момент построено уже три отрезка магистрали, на четырех специалисты ведут работы, а по двум — прорабатывают проекты.

Кроме того, заммэра добавил, что в настоящее время возводятся транспортные объекты на участках от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский парк до МКАД.

Как отметил Андрей Бочкарев, проектирование участков между улицей Кантемировской и улицей Каспийской, а также транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Капотней закончат в ближайшее время.

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