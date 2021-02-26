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Помощника Леди Гаги расстреляли и похитили ее собак в Лос-Анджелесе
Фото: instagram.com/ladygaga

Помощника Леди Гаги расстреляли и похитили ее собак в Лос-Анджелесе

Ксения Монахова

Звезды

Знаменитая американская певица Леди Гага пообещала выплатить 500 тысяч долларов США тому, кто вернет ее похищенных собак. Об этом пишет TMZ.

Уточняется, что помощник звезды выгуливал ее чистокровных бульдогов, когда произошел несчастный случай. Двое неизвестных выстрелили в мужчину и выкрали псов, скрывшись с места преступления. Злоумышленникам удалось похитить только двух собак. Один из бульдогов сбежал и позже вернулся домой.

По предварительной информации, помощник в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, за его жизнь борются медики. Певица в данный момент находится на съемках фильма в Риме и сильно переживает из-за случившегося. Она предложила вознаграждение за собак в размере 500 тысяч долларов США.

Мотивы кражи собак пока не установлены. Правоохранители уже приступили к расследованию дела.

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