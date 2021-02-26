«Только мычать могла»: Бузова раскрыла подробности о перенесенном сестрой инсульте

Фото: instagram.com/annabuzova

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что ее сестра Анна до сих пор приходит в себя после перенесенного инсульта. По ее словам, информация о проблемах с сосудами у родственницы шокировала всех.

Ольга Бузова рассказала, что была на тренировке «Ледникового периода», когда получила неприятное известие. Сначала она не поверила в случившееся, так как была уверена, что с сестрой не могло такого случиться.

— Она до сих пор приходит в себя. Я помню, как она первое время не выходила на связь, и это было ужасно. Я записывала голосовые сообщения по две минуты, по пять минут, а она ничего не отвечала. Потому что не мог­ла разговаривать, у нее на несколько дней речь вообще пропала, она только мычать могла, — рассказала теледива в интервью «7Дней».

Она добавила, что многие фолловеры решили, что новость об инсульте — фейк. Поэтому вместо поддержки звезда получила большую порцию негатива.

Напомним, несчастье произошло в ноябре 2020 года. Из-за последствий инсульта 32-летняя Анна Бузова на время перестала говорить.

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