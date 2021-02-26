Жители Подмосковья могут проверить тип учетной записи на госуслугах в один клик

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Жители Московской области могут воспользоваться новым электронным сервисом, который заработал на региональном портале государственных услуг. В один клик им доступна информация о типе своей учетной записи и уровне доступа к федеральным и региональным сервисам. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Мингосуправления.

— Учетная запись ЕСИА дает пользователям единый доступ к разным государственным сервисам и интернет-ресурсам. Узнать, какой тип учетной записи используется, теперь можно в один клик на портале госуслуг Московской области, — рассказал глава ведомства Максим Рымар.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно выбрать окно «Узнать тип моей учетной записи ЕСИА» в разделе «Сервисы». После этого необходимо нажать кнопку «Проверить» и авторизоваться. Тип учетной записи укажут во всплывающем окне.

Уточняется, что набор услуг будет разным в зависимости от типа учетной записи. Например, упрощенная запись дает доступ только к справочной информации, а стандартная — к ограниченному числу услуг, таким как оплата штрафов ГИБДД, запись к врачу и другим. Тем временем подтвержденный тип учетной записи дает доступ ко всем 188 услугам, а также более чем 400 сервисам на федеральном портале госуслуг и ко всем функциям портала «Добродел».

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