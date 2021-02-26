Центры госуслуг «Мои документы» начали консультировать москвичей по видеосвязи

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты столичных центров госуслуг «Мои документы» начали консультировать москвичей по видеосвязи. Горожане могут выбрать наиболее удобное время и подключиться к консультанту в режиме онлайн, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 февраля.

Для этого нужно записаться на виртуальный прием с помощью портала mos.ru. Сотрудник центра госуслуг свяжется с пользователем сети по видео-конференц-связи и расскажет, как получить социальные услуги.

По словам заммэра, цифровизация социальной сферы Москвы является одним из наших приоритетов.

— Теперь москвичи могут получать консультации по ряду услуг социального направления от специалистов центров «Мои документы» в дистанционном формате, без личного посещения офиса, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что в будущем список услуг, которые будут доступны по видеосвязи, будет расширен, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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