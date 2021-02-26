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Центры госуслуг «Мои документы» начали консультировать москвичей по видеосвязи
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центры госуслуг «Мои документы» начали консультировать москвичей по видеосвязи

Виктория Родимкина

Город

Специалисты столичных центров госуслуг «Мои документы» начали консультировать москвичей по видеосвязи. Горожане могут выбрать наиболее удобное время и подключиться к консультанту в режиме онлайн, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 февраля.

Для этого нужно записаться на виртуальный прием с помощью портала mos.ru. Сотрудник центра госуслуг свяжется с пользователем сети по видео-конференц-связи и расскажет, как получить социальные услуги.

По словам заммэра, цифровизация социальной сферы Москвы является одним из наших приоритетов.

— Теперь москвичи могут получать консультации по ряду услуг социального направления от специалистов центров «Мои документы» в дистанционном формате, без личного посещения офиса, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что в будущем список услуг, которые будут доступны по видеосвязи, будет расширен, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новая услуга для людей с инвалидностью появилась в столичных центрах «Мои документы»

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