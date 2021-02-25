Новая услуга для людей с инвалидностью появилась в столичных центрах «Мои документы»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Жители Москвы с инвалидностью смогут получить компенсацию за оплату средств реабилитации, протезов и ортопедических изделий в центре госуслуг «Мои документы».

Уточняется, что для получения компенсации необходимо иметь при себе подтверждающие документы и карту национальной платежной системы «Мир». Оформить новую услугу можно как в центре «Мои документы», так и в региональном отделении ФСС (Фонде социального страхования), личном кабинете на сайте gosuslugi.ru или через «Почту России».

Новые условия коснутся возмещения расходов по переводу русского жестового языка, содержанию собак-проводников, ремонту протезов, оплате проезда до организаций, в которых были получены ортопедические изделия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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