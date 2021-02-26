Более 40 тысяч москвичей получат соцпомощь благодаря сотрудничеству столицы с НКО

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Свыше 40 тысяч москвичей в 2021 году получат социальную помощь благодаря сотрудничеству города и некоммерческих организаций. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, тесное взаимодействие двух этих структур позволяет не просто помочь горожанам в решении проблем, но и окружить их заботой и вниманием.

— Благодаря сотрудничеству города и НКО более 40 тысяч москвичей смогут получить необходимую социальную помощь в 2021 году. Среди них дети-сироты, москвичи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, люди с инвалидностью и многодетные семьи, — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Анастасия Ракова отметила, что комплексом социального развития был разработан специальный проект, посвященный сотрудничеству столицы и социально ориентированным НКО. На сайте можно узнать о ближайшей к дому организации, получить информацию о проектах и о том, как стать социальным волонтером.

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