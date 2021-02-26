Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новые функции появились у голосового помощника в едином диспетчерском центре Москвы
Фото: freepik.com

Новые функции появились у голосового помощника в едином диспетчерском центре Москвы

Юлия Ямпольская

Город

У голосового помощника в едином диспетчерском центре Москвы появились новые функции. Так, робот сможет перезвонить заявителю, если при обработке его обращения возникли трудности.

Голосовой помощник предлагает соединить его с оператором, чтобы, например, передать дополнительные сведения. Если заявитель не может говорить со специалистом в настоящее время, ему посоветуют обратиться в диспетчерский центр в другое время. Возможностью связаться с оператором и скорректировать заявку воспользовались порядка 2,5 тысячи горожан.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, искусственный интеллект помогает совершенствовать уровень сервиса.

— Посредством голосового помощника проводится мониторинг качества обслуживания горожан: робот звонит жителям, узнает, насколько хорошо была оказана услуга, и передает данные в управляющую компанию. Теперь, если при выполнении заявки возникли вопросы, робот будет незамедлительно сообщать об этом жителям, — цитирует Савицкого официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что за минувший год диспетчерский центр обработал свыше пяти миллионов заявок. Чаще всего жители столицы обращаются туда по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники.

Читайте также: Более 1,5 миллиона москвичей обратились в онлайн-чат на портале mos.ru в 2020 году

телефонные звонкиединый диспетчерский центр (ЕДЦ)Москва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте