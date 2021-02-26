Новые функции появились у голосового помощника в едином диспетчерском центре Москвы

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У голосового помощника в едином диспетчерском центре Москвы появились новые функции. Так, робот сможет перезвонить заявителю, если при обработке его обращения возникли трудности.

Голосовой помощник предлагает соединить его с оператором, чтобы, например, передать дополнительные сведения. Если заявитель не может говорить со специалистом в настоящее время, ему посоветуют обратиться в диспетчерский центр в другое время. Возможностью связаться с оператором и скорректировать заявку воспользовались порядка 2,5 тысячи горожан.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, искусственный интеллект помогает совершенствовать уровень сервиса.

— Посредством голосового помощника проводится мониторинг качества обслуживания горожан: робот звонит жителям, узнает, насколько хорошо была оказана услуга, и передает данные в управляющую компанию. Теперь, если при выполнении заявки возникли вопросы, робот будет незамедлительно сообщать об этом жителям, — цитирует Савицкого официальный портал мэра Москвы.

Уточняется, что за минувший год диспетчерский центр обработал свыше пяти миллионов заявок. Чаще всего жители столицы обращаются туда по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники.

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