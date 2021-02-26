Реконструкцию еще двух транспортных развязок на МКАД начнут к лету

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Реконструкцию транспортных развязок на пересечении МКАД с улицами Липецкая и Верхние Поля начнут к лету 2021 года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент специалисты завершают разработку проектной документации для реконструкции.

— Активные строительные работы на этих объектах начнутся во втором квартале года, — цитирует заммэра Интерфакс.

Кроме того, Бочкарев добавил, что с помощью реконструкции развязок получится модернизировать дорожную ситуацию на участках МКАД, а также прилегающих дорогах. Глава стройкомплекса отметил, что в настоящее время специалисты уже ведут работы по реконструкции развязок МКАД — Алтуфьевское шоссе и МКАД — Осташковское шоссе.

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