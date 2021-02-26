Женщину извлекли живой из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС / Нижегородская область

Женщина извлечена живой из-под завалов после взрыва пристройки к дому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области в пятницу, 26 февраля.

У пострадавшей зафиксированы ожоги, ей оказывают помощь. Спасатели продолжают вести поиски второй женщины под завалами.

Ранее стало известно о взрыве в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. По данным МЧС, взорвался бытовой газ. Площадь возгорания после взрыва составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение здания. Уточняется, что взрыв с последующим возгоранием произошел в пристройке к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре. По предварительной информации, двухэтажное строение оказалось разрушено в результате случившегося. По данным МЧС, пострадали два человека, им оказывают помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент на месте работают спасатели. Они разбирают обрушившиеся конструкции и ликвидируют очаги возгорания.

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