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Около двух тысяч единиц техники вышло на уборку снега в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

Около двух тысяч единиц техники вышло на уборку снега в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Ликвидацией последствий непогоды коммунальные службы Московской области занимаются в круглосуточном режиме. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства региона.

За сутки с 25 февраля в уборке дворов и общественных территорий были задействованы более 16,5 тысячи дворников и около двух тысяч единиц снегоуборочной техники. Специалисты также обработали дороги реагентами.

От наледи и снега очищено свыше 26 миллионов квадратных метров территорий, а реагентной обработке подвергли почти 20,5 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек.

Уточняется, что днем 26 февраля синоптики обещают до плюс шести градусов. Возможно образование гололедицы, также ожидаются мокрый снег и дождь.

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коммунальные службыМосковская областьснег
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