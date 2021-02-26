Триста бригад Мосводостока устраняют последствия резкого потепления в столице

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице последствия резкого потепления устраняют 300 бригад Мосводостока. Специалисты очищают решетки и колодцы, чтобы не допустить скоплений воды.

Из-за резкого потепления на круглосуточном дежурстве находятся около 270 единиц спецтехники. Коммунальные службы проводят дополнительную обработку тротуаров и дорожек противогололедными материалами и мелкогравийной крошкой.

Рассказать о подтоплениях можно по телефону +7 (495) 657-87-03.

Синоптики предупреждают о тумане в столице. Видимость будет составлять около 200-500 метров. Туманная погода сохранится в Москве до 9 утра. Она может стать причиной аварий и затруднения на дорогах. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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