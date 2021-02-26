Десять парковочных мест в Академическом районе столицы выставили на торги

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 6к1 Карта всех событий

В столичном районе Академический на торги выставили десять парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления городским имуществом в пятницу, 26 февраля.

Парковочные места могут быть куплены владельцами квартир по адресу улица Дмитрия Ульянова, дом № 6, корпус 1, без процедуры торгов и по сниженной цене. Стоимость мест будет варьироваться от 592 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей.

— Сотрудники Центра управления городским имуществом всегда рады помочь найти подходящий вариант и оформить нужные документы, — сказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

По его словам, парковочные места имеют удобный выезд на Ленинский проспект. Площадь машино-мест составляет от 14,6 квадратного метра до 24,5 «квадрата». Заявки на торги будут принимать до 18 мая 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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