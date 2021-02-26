Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Десять парковочных мест в Академическом районе столицы выставили на торги
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Десять парковочных мест в Академическом районе столицы выставили на торги

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 6к1Карта всех событий

В столичном районе Академический на торги выставили десять парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления городским имуществом в пятницу, 26 февраля.

Парковочные места могут быть куплены владельцами квартир по адресу улица Дмитрия Ульянова, дом № 6, корпус 1, без процедуры торгов и по сниженной цене. Стоимость мест будет варьироваться от 592 тысяч рублей до 1,4 миллиона рублей.

— Сотрудники Центра управления городским имуществом всегда рады помочь найти подходящий вариант и оформить нужные документы, — сказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

По его словам, парковочные места имеют удобный выезд на Ленинский проспект. Площадь машино-мест составляет от 14,6 квадратного метра до 24,5 «квадрата». Заявки на торги будут принимать до 18 мая 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Административно-офисный центр появится в Южном Бутове

транспортторгпарковка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте