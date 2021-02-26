«Танцевать с Траволтой!»: поклонников удивил необычный образ Арзамасовой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками необычным образом. Снимок, который удивил фанатов, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Арзамасова показала архивное фото, на котором она сфотографировала себя в зеркало в коротком черном парике.

— Из сундука. Уходящая натура, — написала артистка.

Поклонники остались в восторге от необычного образа актрисы. Многие сразу же сравнили ее с новой Умой Турман, которая покорила сердца миллионов ролью в известном триллере «Криминальное чтиво».

«И танцевать с Траволтой!»; «Неожиданный образ, но вам, Лиза, очень идет»; «Прямо «Криминальное чтиво». Я вас даже не узнала поначалу», — написали в комментариях.

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