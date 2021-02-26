Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Танцевать с Траволтой!»: поклонников удивил необычный образ Арзамасовой
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Танцевать с Траволтой!»: поклонников удивил необычный образ Арзамасовой

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками необычным образом. Снимок, который удивил фанатов, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Арзамасова показала архивное фото, на котором она сфотографировала себя в зеркало в коротком черном парике.

— Из сундука. Уходящая натура, — написала артистка.

Поклонники остались в восторге от необычного образа актрисы. Многие сразу же сравнили ее с новой Умой Турман, которая покорила сердца миллионов ролью в известном триллере «Криминальное чтиво».

«И танцевать с Траволтой!»; «Неожиданный образ, но вам, Лиза, очень идет»; «Прямо «Криминальное чтиво». Я вас даже не узнала поначалу», — написали в комментариях.

Читайте также: Брежнева резко ответила подписчику после оскорбления в адрес Меладзе

звездыЛиза Арзамасоваобраз
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте