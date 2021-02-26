Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Экономист объяснил, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
Фото: Ольга Чернякова, «Вечерняя Москва»

Экономист объяснил, как накопить пенсию в сто тысяч рублей

Ксения Монахова

Финансы

Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич рассказал, как суметь накопить на пенсию в сто тысяч рублей.

По его словам, эффективными являются инвестиции, тогда как на депозиты рассчитывать не стоит. В первую очередь эксперт рекомендует определиться со сроком. Если человек планирует выйти на пенсию через 20 лет, то стоит учитывать доходы и расходы, а также проценты под вложения. Чтобы пенсия была сто тысяч рублей, необходимо накопить около 15 миллионов рублей. Однако стартовая сумма инвестиций не имеет значения.

— Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках, — добавил Кикевич.

Он напомнил, что нужно регулярно восполнять портфель даже на маленькую сумму. По его словам, если доход человека или всей семьи составляет миллион рублей в год, то для минимальных накоплений необходимо около восьми–десяти годовых расходов. Если стартовать с нуля, то каждый месяц можно пополнять инвестиции на 10 тысяч рублей под, например, 15 процентов. Тогда за год набежит около 120 тысяч рублей, а через 20 лет достигнет 20 миллионов.

Экономист напомнил, что игра на бирже — метод неэффективный, реальные цифры получаются гораздо ниже предполагаемых.

— Есть разработанный подход, называется он «Пассивные инвестиции», — рассказал Кикевич.

Чтобы выбрать компанию, эксперт порекомендовал обратиться к профессионалам. Для начала он советует создать портфель, который будет состоять из акций, облигаций и золота. Это поможет в течение 15–20 лет накопить приличное состояние, сообщает «360».

Читайте также: Корпоративную пенсию хотели бы получать более 80 процентов россиян

пенсияденьгинакопительная пенсия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте