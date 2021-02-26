Экономист объяснил, как накопить пенсию в сто тысяч рублей

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Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич рассказал, как суметь накопить на пенсию в сто тысяч рублей.

По его словам, эффективными являются инвестиции, тогда как на депозиты рассчитывать не стоит. В первую очередь эксперт рекомендует определиться со сроком. Если человек планирует выйти на пенсию через 20 лет, то стоит учитывать доходы и расходы, а также проценты под вложения. Чтобы пенсия была сто тысяч рублей, необходимо накопить около 15 миллионов рублей. Однако стартовая сумма инвестиций не имеет значения.

— Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках, — добавил Кикевич.

Он напомнил, что нужно регулярно восполнять портфель даже на маленькую сумму. По его словам, если доход человека или всей семьи составляет миллион рублей в год, то для минимальных накоплений необходимо около восьми–десяти годовых расходов. Если стартовать с нуля, то каждый месяц можно пополнять инвестиции на 10 тысяч рублей под, например, 15 процентов. Тогда за год набежит около 120 тысяч рублей, а через 20 лет достигнет 20 миллионов.

Экономист напомнил, что игра на бирже — метод неэффективный, реальные цифры получаются гораздо ниже предполагаемых.

— Есть разработанный подход, называется он «Пассивные инвестиции», — рассказал Кикевич.

Чтобы выбрать компанию, эксперт порекомендовал обратиться к профессионалам. Для начала он советует создать портфель, который будет состоять из акций, облигаций и золота. Это поможет в течение 15–20 лет накопить приличное состояние, сообщает «360».

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