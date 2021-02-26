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«Очень жалко»: Алена Апина рассказала о состоянии здоровья Бориса Моисеева
Фото: instagram.com/bmoiseevpro

«Очень жалко»: Алена Апина рассказала о состоянии здоровья Бориса Моисеева

Ксения Монахова

Звезды

Российская певица Алена Апина рассказала о самочувствии своего коллеги по цеху и близкого друга Бориса Моисеева. В студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» она сообщила, что артист болен.

— Он неважно себя чувствует, болен. И нам просто остается желать ему долгого-долгого здоровья. Очень хочется. И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем, — рассказала Апина.

Она призналась, что невозможно принимать общение с Моисеевым без улыбки. Апина подчеркнула, что каждый по-разному относится к его творчеству, однако с ним всегда было весело и эпатажно.

Певица попросила, чтобы ему пожелали здоровья. По ее словам, она редко видится с перенесшим инсульт артистом. Апина добавила, что Моисеев тяжело разговаривает, поэтому сложно выстроить с ним полноценный диалог. Он прекрасный, но очень одинокий человек, заключила Апина.

Напомним, Борис Моисеев — крестный дочки певицы. Девочка была рождена от суррогатной матери.

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звездысудьба человекаБорис Моисеев
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