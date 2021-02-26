Бывшая сотрудница полиции совершила кражу двух автомобилей в Подмосковье

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Бывшая сотрудница полиции, злоупотребив полномочиями, совершила кражу двух автомобилей. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Являясь сотрудником полиции, женщина получила доступ к базе данных о трех автомобилях. Она и три ее соучастника украли два автомобиля и запланировали похищение еще одного транспортного средства.

— Следователь вступила в преступный сговор с тремя мужчинами, среди которых был обвиняемый по уголовному делу ранее находящемуся в ее производстве. Совместно они разработали преступную схему и совершили хищение двух автомобилей, а также покушение на хищение третьего, — пояснила Врадий.

Уточняется, что одну машину женщина успела продать.

Бывшую сотрудницу полиции задержали вместе с тремя соучастниками. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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