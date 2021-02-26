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Бывшая сотрудница полиции совершила кражу двух автомобилей в Подмосковье
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Бывшая сотрудница полиции совершила кражу двух автомобилей в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Бывшая сотрудница полиции, злоупотребив полномочиями, совершила кражу двух автомобилей. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Являясь сотрудником полиции, женщина получила доступ к базе данных о трех автомобилях. Она и три ее соучастника украли два автомобиля и запланировали похищение еще одного транспортного средства.

— Следователь вступила в преступный сговор с тремя мужчинами, среди которых был обвиняемый по уголовному делу ранее находящемуся в ее производстве. Совместно они разработали преступную схему и совершили хищение двух автомобилей, а также покушение на хищение третьего, — пояснила Врадий.

Уточняется, что одну машину женщина успела продать.

Бывшую сотрудницу полиции задержали вместе с тремя соучастниками. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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