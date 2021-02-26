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«Опускаться не хотелось»: Цискаридзе объяснил отказ писать автобиографическую книгу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Опускаться не хотелось»: Цискаридзе объяснил отказ писать автобиографическую книгу

Виктория Федотова

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе объяснил, почему не написал книгу о своей жизни.

— Разные издательства неоднократно обращались ко мне с предложением самому написать книгу, рассказав в ней о том, как складывалась моя балетная жизнь. Но размышляя над этим, я каждый раз вспоминаю слова моей любимой актрисы Фаины Раневской: «Боюсь, если я это сделаю, получится книга жалоб. Без предложений». Опускаться до этого мне бы совсем не хотелось, ведь в последнее время в мире балета вышло немало таких книг, которые далеко не красят их авторов, — пояснил артист.

Цискаридзе решил не становиться еще одним беллетристом от балета, считая это дело совсем не достойным. При этом артист и педагог готов рассказывать о ролях, которые исполнил, но говорить об обстановке, в которой работал, ему категорически не хочется.

— Театральный мир сложен, правду о многих событиях не скажешь, она зачастую очень горька и обидна и многих может задеть, — отметил Цискаридзе, добавив, что врать он не умеет, кроме того, есть вещи, о которых не следует говорить.

При этом педагог добавил, что самое лучшее рождается в творчестве вопреки и при жесткой цензуре. Комментарий появился на его канале «Яндекс-дзен».

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