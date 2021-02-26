«Копия папы»: Валерий Меладзе поделился редким снимком со старшим сыном

Фото: Youtube / Юрий Костин

Известный российский певец Валерий Меладзе в Instagram-аккаунте поделился с поклонниками редким снимком со своим взрослым сыном. В пятницу, 26 февраля, молодому человеку исполнилось 17 лет.

На черно-белой фотографии отец и сын сидят в одинаковой позе на декоративной скамье. Оба одеты в светлые рубашки с галстуком и брюки. На ногах у них красуются одинаковые мужские туфли.

— Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился! — подписал снимок Меладзе.

Поклонники остались в восторге от семейного снимка. Многие поздравили звезду с днем рождения сына и отметили, что они очень сильно друг на друга похожи.

«Копия папы»; «Вы такие классные. Валерий, сын у вас шикарный»; «Глаза мамины, нос — папин», — написали фолловеры.

Напомним, Валерий Меладзе женат на певице Альбине Джанабаевой. У пары двое совместных детей — 17-летний Константин и 7-летний Лука.

Читайте также: Брежнева резко ответила подписчику после оскорбления в адрес Меладзе