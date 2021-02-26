Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Копия папы»: Валерий Меладзе поделился редким снимком со старшим сыном
Фото: Youtube / Юрий Костин

«Копия папы»: Валерий Меладзе поделился редким снимком со старшим сыном

Ксения Монахова

Звезды

Известный российский певец Валерий Меладзе в Instagram-аккаунте поделился с поклонниками редким снимком со своим взрослым сыном. В пятницу, 26 февраля, молодому человеку исполнилось 17 лет.

На черно-белой фотографии отец и сын сидят в одинаковой позе на декоративной скамье. Оба одеты в светлые рубашки с галстуком и брюки. На ногах у них красуются одинаковые мужские туфли.

— Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился! — подписал снимок Меладзе.

Поклонники остались в восторге от семейного снимка. Многие поздравили звезду с днем рождения сына и отметили, что они очень сильно друг на друга похожи.

«Копия папы»; «Вы такие классные. Валерий, сын у вас шикарный»; «Глаза мамины, нос — папин», — написали фолловеры.

Напомним, Валерий Меладзе женат на певице Альбине Джанабаевой. У пары двое совместных детей — 17-летний Константин и 7-летний Лука.

Читайте также: Брежнева резко ответила подписчику после оскорбления в адрес Меладзе

Валерий Меладзезвездные детисын
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте