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Популяции коней и птиц начали изучать в Хазарском заповеднике
Фото: pixabay.com

Популяции коней и птиц начали изучать в Хазарском заповеднике

Елена Фролова

Животные

Популяцию степных коней и птиц начали изучать туркменские специалисты в Хазарском заповеднике, который расположен вдоль Каспийского моря. Эта охраняемая природная зона вместе со своими ландшафтами, растительным и животным миром представляет особенную ценность для живой природы планеты. Об этом сообщил «Мир 24».

Эта территория считается настоящим раем для птиц, так как тут не замерзают воды, теплый климат и изобилие еды. Сюда прилетают перезимовать фламинго, лебеди и пеликаны, а также более 160 видов птиц из Сибири.

— С недавних пор на территории заповедника также находится искусственный остров, где были созданы все необходимые условия для комфортного пребывания перелетающих птиц в зимнее время. Там высадили разные виды растений для пропитания всех возможных видов птиц и даже были изготовлены искусственные гнезда для откладки яиц, — рассказала младший научный сотрудник научного отдела Хазарского государственного природного заповедника Гунчагуль Комекова.

Уточняется, что свои гнезда здесь вьют редкие виды пернатых: савка, турач, султанка. Более 70 процентов из тех птиц, что обитают в заповеднике, занесены в Красную книгу Туркменистана.

— Исчезновение некоторых и появление новых видов пернатых в этих краях сильно заинтересовало людей. Перед сотрудниками Хазарского государственного природного заповедника сегодня стоит задача обеспечить благоприятные условия для зимовки мигрирующих птиц, — добавил старший научный сотрудник научного отдела Хазарского государственного природного заповедника Даянч Айдогдыев.

Помимо этого, на природной территории изучают и степных скакунов. На берегу Каспийского моря можно увидеть табуны булановой, вороной, сивой и гнедой мастей. Степные кони отличаются своим небольшим размером и крепким телосложением. Специалисты из Туркменистана отметили, что они приспособились к полевым условиям. Ученые изучают взятые образцы растений, которыми питаются лошади и птицы. Результаты исследования помогут им лучше изучить растительный и животный мир.

Источник: «Мир 24»

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