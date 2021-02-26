Подозреваемого в мошенничестве на 90 тысяч рублей задержали в Марьине

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новомарьинская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что обманул клиентку при покупке мебели на 90 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По словам 54-летней потерпевшей, она сделала заказ в компании по производству мебели для офиса и оплатила выбранный товар. Однако в нужное время заказ не пришел, а продавец перестал выходить на связь. Ущерб оценивается в 90 тысяч рублей.

Подозреваемый в мошенничестве был задержан на Новомарьинской улице. Полиция установила, что задержанный 38-летний мужчина работал в мебельной компании и тайно составлял договоры с клиентами, указывая в них реквизиты своих карт.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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