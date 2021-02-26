Фильмы с участием Андрея Миронова покажут в сети кинотеатров «Москино»

Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

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Ретроспектива фильмов с участием народного артиста РСФСР Андрея Миронова пройдет в столичных кинотеатрах «Москино» в период с 3 по 7 марта. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в пресс-службе сети кинотеатров.

Уточняется, что показы будут приурочены к 80-летию со дня рождения актера. Так, горожане смогут увидеть такие картины, как «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Сказка странствий» с музыкой Альфреда Шнитке, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа, а также «Будьте моим мужем» Аллы Суриковой и другие фильм

Посмотреть фильмы москвичи могут в кинотеатрах «Спутник», «Тула», «Юность», «Сатурн», «Искра», «Молодежный», «Вымпел», «Полет», «Салют». Перед мероприятием необходимо заранее зарегистрироваться, передает агентство городских новостей «Москва».

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