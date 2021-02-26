Сергей Собянин поблагодарил сотрудников НКО Москвы за активную работу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Всемирного дня некоммерческих организаций объявил благодарность сотрудникам крупнейших столичных НКО за вклад в развитие институтов гражданского общества.

Среди награжденных были специалисты Ресурсного центра «Мосволонтер» и Московского дома общественных организаций.

— Хочу поздравить вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций. С каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу, — сказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на сегодняшний день около полумиллиона жителей столицы каждый год принимают участие в городских мероприятиях.

Глава города подчеркнул, что власти помогают некоммерческим организациям, выделяя гранты, предоставляя помещения и заключая сотрудничество в разных сферах.

Сергей Собянин добавил, что прошлый год был сложным для всех, городские службы работали на пределе. Столичный мэр поблагодарил волонтеров, чья помощь была незаменимой в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

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