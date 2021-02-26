Экономист сравнил введение цифрового рубля с троянским конем

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Цифровой рубль, как любая другая инновация, несет в себе большие риски. Именно поэтому процесс его внедрения проводят постепенно, принимая во внимание общественное обсуждение, запуск пилотных проектов и выбор различных вариантов модели обращения. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, сообщила «Экономика сегодня».

По его мнению, цифровой рубль может оказаться угрозой в первую очередь для коммерческих банков. Они понимают, что новый проект ЦБ в будущем способен существенно видоизменить действующую модель двухуровневой банковской системы.

— Можно сказать, что цифровой рубль — это в каком-то смысле троянский конь Банка России для сектора финансовых организаций и всех экономических агентов. С одной стороны, он несет в себе новый, экономически более выгодный и надежный механизм обслуживания транзакций для всех субъектов национальной экономики, однако с другой — ЦР будет служить инструментом контроля бесконечных цепочек платежей и общей фискальной дисциплины, — объяснил эксперт.

Он пояснил, что появление цифрового рубля в том виде, в котором его сейчас обсуждают, может стать первым этапом реформы отношений в денежно-кредитной сфере. По предположению Дмитрия Десятниченко, есть вероятность, что дальше Центробанк потребует осуществлять все финансовые операции только в цифровых рублях, а также введет еще более жесткие ограничения на оборот наличной валюты.

При этом он отметил, что введение цифрового рубля будет большим шагом в сторону усиления контроля за денежным обращением со стороны государства.

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